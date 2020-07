“Kate e William pronti a rompere il protocollo per la felicità dei loro figli”

Kate e William sono sempre stati genitori molto attenti al benessere dei figli, apparsi in pubblico sereni come tutti i bambini della loro età su cui non grava il peso di un’eredità legata alla famiglia reale inglese. Adesso la tendenza della coppia reale di continuare a mettere al primo posto la felicità dei loro George, Charlotte e Louis giunge raccontata dalla giornalista Ingrid Seward che al magazine spagnolo Quien, ha spiegato fino a che punto si spingerebbe pur di preservare i loro figli dai rischi del ruolo di cotanta famiglia.

“Il duca e la duchessa di Cambridge metteranno al centro la felicità di George, Charlotte e Louis. Sono due genitori moderni e valuteranno la scelta con molta attenzione”, ha spiegato l’esperta delle dinamiche reali a proposto della possibilità che William e Kate potrebbero decidere di non mandarli al collegio se i bambini preferissero continuare nella loro attuale scuola. “Se i figli sono contenti nella loro scuola, non ci sarebbero motivi per cambiare: William e Kate aspetteranno quindi di vedere come si sviluppa il carattere dei bambini, poi valuteranno se mandarli a vivere lontano da casa. Vogliono lasciarli liberi ma allo stesso tempo protetti dai pericoli”, ha aggiunto ancora Seward: “Non mandarli al collegio significherebbe rompere la tradizione, ma negli ultimi tempi in casa Windsor stiamo assistendo a tante rotture con il passato, quindi non ci sarebbe niente di sconvolgente”.

L’infanzia di William

William frequentava il college quando la sua vita fu sconvolta dalla morte della mamma Diana, dunque sa bene quanto questi anni possano essere formativi e importanti non solo per la cultura dei figli. “L’erede al trono farà tesoro delle sue esperienze”, dice, infatti, la royal editor. Al momento George (8 anni) e Charlotte (5) sono studenti presso la Thomas’s Battersea. Al college manca ancora tempo, ma sono già chiare (e menomale) le volontà della coppia di genitori disposta a sacrificare il rigido protocollo reale per la felicità dei propri figli.