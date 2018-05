Kate Middleton presenta il piccolo Louis: le tenere foto con la sorellina Charlotte

Assente dal quadretto familiare il fratello maggiore George, 4 anni . William e Kate si sono detti "molto felici" di condividere le immagini, anche per ringraziare il pubblico per “tutti i messaggi gentili” ricevuti dalla nascita del piccolo.

“Questa immagine è stata scattata il 2 maggio, in occasione del terzo compleanno della principessa Charlotte ” si legge ancora nella descrizione degli scati che mostrano la sorellina maggiore coccolare il neonato con un tenero bacio sulla fronte.

Impeccabile in un abito dai toni sul grigio impreziosito da uno sfizioso cappellino, Kate Middleton è riapparsa in pubblico per la prima volta da quando a settembre è stato annunciato l'arrivo del secondo royal baby