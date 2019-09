Kate Middleton è incinta? "La piccola Charlotte lo ha rivelato all’amichetta"

Kate Middleton è incinta? Il dubbio sulla presunta quarta gravidanza della duchessa di Cambridge è tornato nuovamente in auge negli ultimi giorni, quando qualcuno ha intravisto rotondità sospette sotto al delizioso abito a fiori indossato per l’inaugurazione del giardino ‘Back to Nature’. Adesso, però, ad avvalorare l’ipotetica dolce attesa della consorte di William sarebbe stata una fonte davvero ‘autorevole’, ovvero la figlia Charlotte che, a 4 anni, è già nota per il suo bel caratterino. Stando a quanto riportato dal magazine New Idea, la secondogenita della coppia avrebbe confidato il segreto a un’amichetta di scuola: “Mummy is having another girl”, ovvero, “Mamma aspetta un’altra bambina”, sono le parole attribuite alla piccola, carpita da una delle insegnanti di sostegno che avrebbe poi riferito la notizia.

Kate Middleton incinta del quarto figlio? Silenzio da Kensington Palace

L’indiscrezione sulla presunta quarta gravidanza di Kate Middelton ha iniziato a circolare in queste ore e, al momento, Kensington Palace non ha confermato o smentito i rumors. Intanto la scorsa settimana, la duchessa ha sfoggiato un nuovo taglio e colore di capelli al primo giorno di scuola della principessa Charlotte, tutti segnali che, secondo gli attenti osservatori dei reali inglesi, potrebbero anticipare la novità com’è sempre stato nelle gravidanze precedenti.

William e Kate sono genitori di tre figli, George (6 anni), Charlotte (4) e Louis di un anno e mezzo a cui, chissà, magari si aggiungerà una sorellina....