Kate Middleton incinta del quarto figlio? Gli indizi che svelano la dolce attesa

L’indiscrezione sulla presunta quarta gravidanza di Kate Middleton ha generato la corsa alla ricerca dei dettagli che possano confermare ciò che la principessina Charlotte avrebbe rivelato a un’amichetta di scuola. “Mamma aspetta un’altra bambina!”, è la frase attribuita alla piccola, inconsapevole insider autrice di quello che sarebbe un assoluto scoop se solo fosse confermato.

Al momento, però, Kensington Palace tace e non commenta i rumors, lasciando che una serie di congetture alimenti il sospetto della dolce attesa della duchessa di Cambridge di cui adesso si monitora ogni centimetro, ogni gesto, che possa svelare il tenero segreto.

Kate Middleton incinta del quarto figlio? Gli indizi

Secondo gli esperti, ogni volta che Kate Middleton sfoggia un nuovo taglio o colore di capelli, l'annuncio di una nuova gravidanza è imminente. E’ successo con le precedenti tre gravidanze di George, Charlotte e Louis e potrebbe accadere anche adesso, visto che nelle ultime uscite pubbliche la duchessa si mostra i sempre più bionda.

“Guardate le immagini del primo giorno di scuola dei principini, si vede subito che i capelli di Kate hanno un’aria nuova. Non sappiamo ancora se si tratti di schiariture o di una colorazione, ma sono più chiari, un biondo scuro per intenderci. Ogni volta che la duchessa di Cambridge cambia look, dopo pochi giorni arriva l’annuncio che è incinta”, è il parere dell’esperta di reali Aranzazu Santos López riportato dall’Express. In effetti, nel 2017, quando la sua terza dolce attesa era ancora nascosta, Kate ha sfoggiato un nuovo long bob e due mesi dopo, ecco arrivare l’annuncio della terza gravidanza.

Stessa cosa nel 2014, quando fu rivelato che era incinta della secondogenita Charlotte: poco prima Kate venne fotografata con le radici al naturale, segnale che fece intuire la presunta gravidanza e l’attenzione di Kate ad evitare la colorazione ai capelli. Andando ancora a ritroso, nel 2012, la duchessa non fece in tempo a tagliare il ciuffo che qualche settimana dopo venne comunicato al mondo l’attesa del primo figlio George.

Inoltre, attenti osservatori hanno evidenziato la tendenza di Kate di indossare abiti floreali in questo periodo, utili a camuffare eventuali rotondità, e un altro indizio sarebbe il fatto che Kate non abbia preso impegni per i prossimi mesi…

In attesa di conferme e smentite, gli occhi continuano ad essere puntati sulla mamma reale, a caccia di ulteriori indizi.