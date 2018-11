“Kate Middleton in lacrime prima del matrimonio di Meghan e Harry”

Dopo l’annuncio del trasloco a Frogmore House da parte di Harry e della consorte Meghan Markle, cambiamento che comporterà la separazione dall’altra regale coppia composta da William e Kate Middleton, la stampa internazionale sta indagando sulla presunta rivalità tra cognate, tanto affiatate in pubblico, quanto distanti nel chiuso dei palazzi.

L'ultima voce di corridoio riportata dal Daily Mail riferisce di un crollo emotivo avuto da Kate durante la prova del vestito da damigella della piccola Charlotte per il matrimonio di Harry e Meghan, situazione che l'avrebbe "fatta uscire in lacrime dalla fitting room".

Il motivo? Le malelingue hanno subito pensato ad un'imposizione della neoduchessa sull'outfit di Charlotte, senza lasciare possibilità di replica a Kate. I meno sospettosi, invece, parlano di una sana commozione della madre, fresca di parto del terzogenito, nel vedere la piccola indossare un abito così bello.

Difficile individuare la verità in un via vai di rumors che riguarda le donne più in vista del Regno Unito, tant’è che in molti aspettano l'annuncio da parte di casa Windsor di un evento che coinvolga entrambe le duchesse per monitorare ancora con attenzione l’effettiva natura dei loro rapporti.