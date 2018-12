Pranzo di Natale con la Regina: da Kate a Meghan, gli ospiti del solenne ricevimento

Tacciano almeno per questi giorni le bocche che parlano di tensioni e incomprensioni tra i membri della famiglia reale inglese, perché i sorrisi esibiti prima del tradizionale pranzo di Natale raccontano ben altro.

Tutti insieme appassionatamente, i fratelli William e Harry con le rispettive consorti Kate e Meghan si sono ritrovati attorno alla tavola imbandita dalla regina Elisabetta e nessun attrito è sembrato adombrare i volti sorridenti dei commensali arrivati a Buckingham Palace a bordo delle rispettive auto.

Natale con la regina: gli ospiti del pranzo

William e Kate sono arrivati a Buckingham Palace insieme ai figli George e Charlotte e alla tata. Il principe alla guida ha sorriso ai fotografi come la moglie, al solito impeccabile.

In un’altra macchina, Harry e Meghan, quest’ultima per la prima volta ospite della regina Elisabetta da consorte e futura mamma del qiunto pronipote della regale bisnonna.

Presenti anche Carlo d'Inghilterra con la moglie Camilla, il principe Filippo, Peter Philips e Autumn Kelly con le cuginette Savannah e Isla.

Il clima è parso disteso e i rumors delle ultime settimane sulle divisioni natalizie sembrano svaniti.

Ora non resta che attendere il giorno di Natale per scoprire se Meghan e Kate si ritroveranno insieme a Sandringham, nel Norfolk, e scrutare gli atteggiamenti delle due per individuare accenni della tanto chiacchierata reciproca antipatia.