William e Kate Middleton presentano il terzo royal baby: le foto

A poche ore dall’annuncio della nascita del terzo royal baby, la duchessa di Cambridge Kate Middleton ha lasciato la clinica St. Mary's insieme al marito, il principe William.

Vestito rosso con colletto di pizzo bianco, la neomamma è apparsa bellissima e sorridente con in braccio il piccolo appena nato avvolto in una coperta bianca e protetto da una cuffietta.

Il maschietto, terzo figlio di William e Kate dopo George e Charlotte, è il quinto in linea di successione al trono inglese.

E proprio loro, i fratellini maggiori, poco prima che Kate venisse dimessa dall’ospedale, hanno fatto visita alla mamma per conoscere il nuovo arrivato che è già tornato a casa a Kensington Palace con mamma e papà.

È nato il terzo royal baby: il messaggio della regina Elisabetta

La duchessa è stata assistita dai medici Guy Thorpe-Beeston e Alan Farthing, presenti anche nei parti precedenti. La regina Elisabetta che ha festeggiato 92 anni lo scorso 21 aprile, è stata informata per prima della nascita del piccolo come vuole tradizione per ogni nuovo nato della royal family. In una nota di palazzo la sovrana si è detta “deliziata” dalla bella notizia.

Come si chiama il terzo royal baby?

Dopo le scommesse sul sesso del nascituro, gelosamente custodito fino ad oggi, i bookmaker si stanno scatenando su come si chiamerà. Essendo un maschietto, Arthur, Albert e James sono le tre ipotesi più papabili per il bebè. Tra i nomi più gettonati c'è anche Jack, nome che William si è lasciato casualmente sfuggire durante una partita dell'Aston Villa, la sua squadra del cuore, vinta grazie a un gol di Jack Grealish.