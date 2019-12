Kate e William, un dolce riferimento a Harry e Meghan nel video che riassume il loro 2019

Sul finire di un anno denso avvenimenti importanti che resteranno nella storia della famiglia reale inglese, l’erede al trono William e la consorte Kate Middleton hanno condiviso sui social un video che riassume il loro 2019, costellato di incontri ed eventi pubblici, ma anche da significative vicende famigliari.

E sarà anche per quietare le voci che sempre più insistenti parlano di rapporti incrinati tra fratelli e cognate, che forse la coppia ha incluso nella raccolta di ‘best moments’ anche Harry e Meghan, per la prima volta lontani dai palazzi durante le feste natalizie e perciò indicati come sempre più lontani dalle dinamiche della tradizione reale.

Harry e Meghan nel video di fine anno di Kate e William

Impegni pubblici, sorrisi alla folla, serate di beneficenza si susseguono nel video di fine anno di Kate e Meghan che, nelle varie immagini postate sui social, hanno voluto includere anche Harry e Meghan, a maggio scorso diventati genitori del primo figlio Archie con loro nella sequenza che ricorda l’importante avvenimento. Ma non solo, perché anche i sorrisi che le due duchesse si scambiano complici durante un evento arricchisce la rassegna degli avvenimenti così riassunti, quale probabile indice di un legame che resta, nonostante tutto.

“A tutte le fantastiche organizzazioni e a tutte le persone che ci hanno ispirati e che abbiamo incontrato e con cui abbiamo lavorato nel 2019. Grazie per questo anno fantastico, ci vediamo nel 2020”, si legge a corredo della didascalia del filmato. E chissà che questo 2020 non veda ancora più spesso insieme le due coppie sorridenti come negli attimi fermati dal ricordo che sembra sperare davvero in un ‘reale’ riavvicinamento.