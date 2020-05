Katia e Ascanio 15 anni dopo, ecco l'irresistibile ritratto di famiglia con i figli

Somigliano di più a mamma o a papà? La verità è nel mezzo. Matilda e Tancredi sono la perfetta sintesi di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, ex concorrenti del Grande Fratello nell'edizione 2004. A raccontarlo è il ritratto di famiglia pubblicato dall'ex gieffina sul suo profilo Instagram.

Nello scatto, condiviso nel pomeriggio di oggi, Katia e Ascanio - sposi da 15 anni - posano con orgoglio abbracciando i loro piccoli. Entrambi i bambini hanno ereditato i colori chiari dei genitori, biondi e con gli occhi azzurri e sorridono all'obiettivo. La famiglia oggi vive in una villa alle porte di Roma: lei è diventata una infuencer, lui lavora come maestro di golf.

Già qualche giorno fa, in occasione del suo compleanno, Pedrotti aveva condiviso uno scatto simile, raccontando come la famiglia fosse la priorità nel bilancio del suo percorso. "La mia più grande felicità sono loro - aveva scritto - Le mie più grandi soddisfazioni. Il resto sta crescendo di pari passo e non posso esserne che più grata di così! Good bless! Ps: il meglio deve ancora venire!".

Ed anche Ascanio è un papà super presente. Lo dimostra la commozione vissuta in occasione della sua ultima intervista televisiva, quando non è riuscito a trattenere le lacrime. "Adoro i miei figli, li guardo e sono pazzo di loro", ha commentato guardando alcune immagini mandate in onda. "Non esiste la famiglia del mulino bianco… La cosa mia e di Katia è come viviamo la quotidianità (...) I figli ti aiutano tanto, ti danno da morire e non ti privano di niente. La condivisione con loro è quello che ti appaga…".