Katia Follesa parla della sua malattia: "Un secondo figlio? Potrebbe nascere malato”

Katia Follesa ha abituato il suo pubblico all’irresistibile verve comica esibita sui palchi televisivi di programmi come Colorado e Zelig, ma dietro alla solarità ostentata in pubblico si cela una particolare condizione di salute raccontata in un’intervista al settimanale Oggi.

"Ho scoperto di avere una patologia congenita, una cardiomiopatia ipertrofica. E' un disturbo ereditario: ce l'aveva pure mio padre, che purtroppo era morto l'anno prima", ha svelato la comica che ha raccontato quanto accaduto nel 2006, quando si è sentita male alla guida dell’auto.

"A un certo punto mi si è annebbiata la vista. Ma soprattutto, non sentivo più il cuore battere, una sensazione tremenda. Oddio, cosa mi sta succedendo? Mi sono spaventata, temevo di morire dentro quella macchina. Per fortuna ho avuto la lucidità di accostare l'auto e aspettare", ha ricordato Katia che è diventata la testimonial della campagna Love The Beat, del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation, a favore della prevenzione delle patologie vascolari.

Da quel momento la vita dell’attrice 42enne di Giussano è inevitabilmente cambiata: "Sto seguendo una terapia di betabloccanti, e dovrò farlo a vita. Devo prendere pastiglie ogni giorno, ma la malattia è sotto controllo e per ora non sono previsti interventi chirurgici” - ha spiegato - “Ogni sei mesi, però, devo fare degli esami di controllo. Non posso fare sforzi né praticare sport a livello agonistico”.

Katia Follesa: “Un secondo figlio potrebbe ereditare la mia malattia”

Katia Follesa è legata sentimentalmente al collega Angelo Pisani, conosciuto sul set di Zelig, dal quale ha avuto una figlia, Agata, di 8 anni.

La patologia non le ha causato problemi durante la gravidanza e, benché ci fosse il 50 per cento che la piccola la ereditasse, fortunatamente non è successo. L’ipotesi potrebbe però ripresentarsi con un secondo figlio: “Prima lo escludevo, ora non ne sono più così sicura”, ha ammesso Katia che alla sua Agata ha raccontato tutto sulla sua delicata condizione di salute.