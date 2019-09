Katia Pedrotti stupisce con la sua Matilda: "Mamma e figlia o sorelle?" (FOTO)

Sono passati 15 anni da quando Katia Pedrotti è entrata nella Casa del Grande Fratello come una concorrente sconosciuta. Oggi la giovane ragazza di Sondrio è diventata una donna, ha sposato Ascanio Pacelli, conosciuto proprio nel reality di Canale 5, e ha messo su una delle famiglie più amate del mondo dello spettacolo. E ne va fiera. Proprio ieri, su Instagram, Katia ha condiviso con orgoglio una foto insieme alla sua primogenita Matilda, 11 anni. Nello scatto, le due si abbracciano sullo sfondo della città di San Francisco, dove sono in vacanza. "Mamma e figlia, sorelle o amiche? Io preferisco la prima", scrive l'ex gieffina.

La somiglianza infatti è notevole. Matilda ha lunghi capelli biondi e grandi occhi azzurri proprio come la mamma, ed è impossibile non intenerirsi di fronte a questo felice quadretto familiare. Quasi ottomila i 'like' collezionati dal post in poche ore, con tanti complimenti, arrivati anche da colleghi dello showbiz. "Mi fa impressione vederla già così grande", scrive Monica Leofreddi. "Bellissime", aggiunge Justine Mattera. Immancabile anche il like di papà Ascanio. "Con Ascanio ridiamo ancora molto - ha svelato Katia in un'intervista rilasciata qualche tempo fa - ci piace stare assieme. I bimbi sono cresciuti, lui mi fa sentire bellissima". I due, sposati dal 2005, hanno due figli: oltre a Matilda, anche Tancredi, 6 anni.