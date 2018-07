Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: "Mi chiese di abortire, poi evidentemente sono stata punita"

Dalle luci del palcoscenico agli scomodi sgabelli dello studio tv di "BELVE". È Katia Ricciarelli l’ultima ospite di Francesca Fagnani nella puntata che chiude il primo fortunato ciclo di interviste in onda sul Nove di Discovery Italia. Venerdì 6 luglio alle 22:45 la famosa soprano e attrice, ex moglie di Pippo Baudo, si racconta a cuore aperto.

Katia, in particolare, svela la sua passione per il gioco d'azzardo. “Lei ha tra i vari hobby quello del gioco, in particolare le slot machine. Che cosa le dà, che cosa la diverte? L'adrenalina?”, chiede la conduttrice. “L'adrenalina, brava e soprattutto è un momento in cui mi trovo da sola con una macchinetta che prende tanti calci da me: “E damme una cosa, e damme un punto!”, scherza la cantante. “Senta, la volta in cui ha guadagnato di più?”, domanda Fagnani. “Sono andata, mi ricordo, allora avevo la residenza a Montecarlo e sono andata lì, ho fatto una scala reale, bellissima - descrive l'attrice - Allora è arrivato il tizio, il tempo che lui andava a farmi il biglietto per la vincita che non ti dico nemmeno quanto se no cadi dallo sgabello”. “Mi tengo stretta, ce lo dica!”, insiste la giornalista. “Per delle macchinette così 150mila euro fai conto. Il tempo in cui il cassiere stava per recarsi a fare la ricevuta che io ne ho fatta un'altra. Però, guarda, sono stata due mesi senza lavorare”, risponde Ricciarelli. “Ma quanto ha perso, quando ha perso forte?”. “La volta peggiore sempre inferiore comunque ai 5mila euro. Io ho più vinto che perso, però vaglielo a dire alle persone che etichettano le altre come ludopatiche". “Lei si offende, dice ‘non è vero’?”, incalza Fagnani. “Ma è una bella parola questa, sembra davvero una malattia incurabile, no figurati, posso stare benissimo senza. Volevo tranquillizzare quelli che dicono io lo sia. Però sai, siccome a me non frega un accidente di essere vista, io vado”.

Ancora, la Ricciarelli racconta particolari della sua vita intima. “Che cosa le è mancato nella sua vita?”, domanda la conduttrice di Belve. “Dovrei dirti: 'il figlio', ma poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c'è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”, spiega la soprano. “Lei però prima di sposarsi rimase incinta di Pippo Baudo che la convinse ad abortire. Perché?”. “Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così”, confida l'artista. “Ma è una cosa che lei rimprovera più a se stessa o più a lui?”, insiste la giornalista. “Nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”, conclude Ricciarelli.

“BELVE” (4 episodi da 30’) scritto da Francesca Fagnani con Irene Ghergo, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.