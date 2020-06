Katy Perry sexy mamma, le prime foto con pancione

Sui social ha annunciato di annunciare il suo primo figlio e sui social arrivano le prime foto con pancione di Katy Perry, 35 anni, presto mamma grazie all'amore per Orlando Bloom. Perché la gravidanza, si sa, rende ogni donna più bella, ed è giusto che la cantante condivida alcune delle sue foto più emozionanti insieme ai fan.

Le prime foto di Katy Perry incinta

Ed ecco allora Katy in mille versioni diverse, ma tutte con il pancione in bella vista. Biondissima, la cantante si fa immortalare prima in versione campestre in mezzo al bosco, fasciata di un romanticissimo abito bianco, poi in occasione di vari eventi lontani. Su tutti il lancio di Space X, a cui ha partecipato indossato un vestito decisamente "spaziale": un abito lungo e argentato, decisamente appariscente, reso ancora più appariscente proprio per la meravigliosa rotondità del ventre. E ancora un outfii completamente ricoperto di margherite è stato quello scelto per la finale di American Idol, in occasione della quale si è immortalata in camerino.

La storia tra Katy Perry e Orlando Bloom

La popstar aveva annunciato l'arrivo del suo primo figlio a marzo, attraverso il video del suo nuovo singolo intitolato 'Never Worn White', in cui si vedeva chiaramente che era incinta. Una notizia attesissima per i fan della coppia. Dopo un'amicizia importante, Orlando e Katy hanno cominciato la loro relazione cinque anni fa. Qualche mese fa Bloom e la Perry avevano annunciato le nozze, rimandate più volte. Ed oggi il motivo sembra essere riconducibile proprio alla gravidanza in corso.

“Quest’estate mi accadranno un bel po’ di cose”, ha commentato Katy in primavera. Per Bloom si tratta del secondo figlio, dopo Flynn, avuta da una precendete relazione. “Siamo felici – ha confessato Bloom ai follower – forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese”.