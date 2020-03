Katy Perry è incinta di Orlando Bloom: l'annuncio in un video

Cicogna in arrivo per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Katy Perry, 35 anni, è incinta di Orlando Bloom, 43. Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa popstar che su Instagram ha mostrato il pancione. La cantante ha postato sui social il video del suo nuovo singolo intitolato 'Never Worn White' in cui si vede chiaramente che è incinta.

“Quest’estate mi accadranno un bel po’ di cose”, ha commentato l’artista, che darà alla luce in estate il suo primo figlio. Perry ha affermato di essere molto felice ed eccitata per l’arrivo del bambino. Per Bloom si tratta del secondo figlio, dopo Flynn, avuta da una precendete relazione, mentre Perry diventerà mamma per la prima volta. Lei e il compagno Bloom sono al settimo cielo e non vedono l’ora di abbracciare il piccolo. “Siamo felici – ha confessato ai follower – forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese”.

La storia d'amore tra Katy Perry e Orlando Bloom

Dopo un'amicizia importante, Orlando e Katy avrebbero cominciato la loro relazione cinque anni fa. Inevitabile per la coppia finire nel calderone dei pettegolezzi, tanto che un anno dopo si è parlato di una presunta crisi, presto superata. Poco dopo infatti i due si sono mostrati di nuovo radiosi in pubblico, felici e innamorati come sempre. Non solo. Qualche mese fa Bloom e la Perry avevano annunciato le nozze, rimandate più volte. Ed oggi il motivo sembra essere riconducibile proprio alla gravidanza in corso.