Keanu Reeves a Roma, con la sorella malata di Leucemia, non trattiene le lacrime

Keanu Reeves, in questi giorni, è a Roma, non sul set di qualche nuovo film però, ma in incognito, a sostenere la sorella Kim che è malata di leucemia.

A farlo sapere, mostrando qualche foto dell’attore a Roma, è Il Messaggero. Il Divo di Hollywood è stato fotografato mentre, con grande premura, portava a pranzo fuori, in uno dei più rinomati ristoranti romani (prenotando un salottino privato), la sorella Kim, per poi riaccompagnarla in albergo a bordo di una limousine.

Negli scatti di Rino Barillari, si vede un Keanu premuroso, dolce, attento e anche visibilmente emozionato. In alcuni momenti, infatti, l’attore non è riuscito a trattenere le lacrime. Quando può raggiunge sempre la sorella Kim a cui è legatissimo; lo aveva fatto già lo scorso anno – come Il Messaggero ricorda – dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Al tempo la sorella del Divo di Hollywood era ricoverata al Policlinico Gemelli.

Kim vive in Italia, ad Anacapri, dove Keanu le ha comprato una villa, sperando che il clima mite dell’isola potesse alleviare le difficoltà e i dolori che la leucemia comporta. Ma è sicuramente l’amore, che l’attore le dimostra ogni volta, a scaldare il suo cuore e a rendere la vita un po’ più leggera, nonostante tutto.