Keira Knightley mamma bis: il parto in gran segreto e il ‘mistero’ sul sesso del bebè

Ci sono coppie che annunciano la nascita dei loro pargoli a mezzo stampa, social e tv, e coppie che, al contrario, tengono l’evento riservato come il più prezioso dei segreti da custodire almeno per i primi tempi. Keira Knightley e il marito James Righton fanno certamente parte della seconda ristretta categoria, considerando che la nascita del loro secondo figlio è avvenuta qualche settimana fa e che se non fosse stato per le foto pubblicate dal Daily Mail, nessuno ne sarebbe stato al corrente.

Keira Knightley di nuovo mamma: il parto in gran segreto

L’attrice 34enne e il marito musicista James Righton, 35, sono stati fotografati a Londra lo scorso weekend mentre spingevano la carrozzina del secondogenito, arrivato negli ultimi giorni a 4 anni di distanza dalla primogenita Edie. Nessun dettaglio sul sesso e sul nome del bebè è trapelato, come pure non è stato comunicato il giorno del parto, decisione in linea con la granitica predisposizione della coppia all’estrema tutela della propria privacy.

Non a caso, la seconda gravidanza dell’attrice era stata annunciata senza troppi clamori lo scorso maggio, quando insieme al marito sposato nel 2013, a Parigi aveva partecipato a un party di Chanel: a parlare al suo posto un abito color crema che lasciava intravedere la dolce rotondità. La coppia rientra così nella sparuta casistica di quanti sanno tutetalare la propria vita privata nonostante siano personaggi famosi sempre sotto l'occhio vigile dei media che però, ogni tanto, sa anche essere depistato.