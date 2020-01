Il Ken umano Rodrigo Alves diventa donna: “Mi sono sempre sentita come Barbie”

Il pubblico che negli anni ha seguito i suoi racconti sulle trasformazioni utili a renderlo un bambolotto vivente, dovrà cambiare prospettiva: Rodrigo Alves diventa donna e da Ken umano, è pronto a diventare Barbie.

L’imprenditore brasiliano, ospite del Grande Fratello 2018, ha confidato in un’intervista al Mirror il desiderio di sottoporsi a un intervento di rimozione dei genitali, così da definire una volta per tutte la sua identità sessuale: “Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo”. Alves, inoltre, ha spiegato di essersi sempre sentito donna e di essere pronto ad adattare adesso il corpo alla mente anche pubblicamente: “A porte chiuse vivo come una donna da mesi, ma sono uscito allo scoperto da poco”, ha affermato.

Il Ken umano diventa donna: gli interventi chirurgici in programma

Rodrigo Alves si è già sottoposto a decine di interventi chirurgici, ma adesso ha annunciato di essere pronto a quello più importante: “Presto farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Quello sarà il passo finale. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone, credo entro fine mese. Presto sarò in grado di indossare abiti che mostrano la mia scollatura”, ha aggiunto ancora il controverso personaggio, pronto a farsi conoscere adesso come una Barbie umana.