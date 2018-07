Kiko Nalli, parla la nuova fidanzata: "Tina non mi fa timore"

Non teme rivali Myr Garrido, tantomeno fantasmi del passato. L'attrice spagnola è sicura dell'amore di Kiko Nalli, anche se Tina continua ad essere una presenza importante nella vita dell'hair stylist, e non potrebbe essere altrimenti visto che hanno tre figli.

La loro è una storia a distanza, ma la Garrido sta pensando seriamente di accorciarla, come spiega in un'intervista al settimanale Mio: "A me piacerebbe molto. E' più facile per me trasferirmi rispetto a lui che ha molto lavoro in Italia. Io posso muovermi perché il lavoro me lo consente. Quando giro una serie televisiva non è continuata, per cui posso muovermi di più rispetto a lui. Mi piacerebbe, inoltre, lavorare in Italia. Se questo dovesse accadere sono contenta, altrimenti continueremo a vederci dividendoci tra la Spagna e l'Italia".

Con Tina nessuna rivalità: "Non mi fa timore - assicura la nuova compagna di Kiko - E' una donna che sa quello che vuole, tra lei e Chicco c'è un bel rapporto e questo mi aiuta a non vivere la nostra storia con preoccupazione. E poi non sto facendo nulla di male".