Kikò Nalli ricorda la scomparsa del padre: il messaggio nel giorno più triste

Kikò Nalli ha affidato a Instagram un messaggio indirizzato al padre, scomparso qualche anno fa e ricordato nel giorno del compleanno. In una storia l’ex concorrente del Grande Fratello 2019 ha reso omaggio all’uomo con la foto di un tramonto accompagnata da una nostalgica dedica che molto dice sul suo stato d’animo, segnato da una mancanza tanto importante. “Oggi è il tuo compleanno… e come sempre mi sono sentito agitato. Non smettere mai di essere dentro di me. Auguri papone mio”, ha scritto l’hairstylist che quando ha perso il padre aveva 14 anni.

Kikò Nalli sulla scomparsa del padre

L'ex marito di Tina Cipollari ha affrontato il delicato argomento della scomparsa del padre durante la sua permanenza al Grande Fratello, in occasione dell'anniversario della sua scomparsa. Lui aveva 14 anni, sua madre appena 36. “Il 4 giugno di 34 anni fa moriva mio padre. Ho basato ogni cosa della mia vita su di lui, sul suo ricordo. Per ogni cosa mi chiedevo cosa avrebbe pensato. Avevamo un rapporto bellissimo”, confidò allora Kikò Nalli: “Ho cominciato a lasciarlo andare per la prima volta da quando sono entrato al GF. Continuo a pensare a lui, ma ora ho 48 anni, ho capito che devo lasciarlo andare”.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo a Temptation Island Vip?

L’esperienza del Grande Fratello è stata importante anche dal punto di vista sentimentale per Kikò Nalli che, ormai archiviata la storia con l’ex moglie opinionista di Uomini e Donne, ha conosciuto l’attuale fidanzata Ambra Lombardo. Negli ultimi tempi la coppia è stata indicata come potenziale concorrente del prossimo Temptation Island Vip, evenienza che è stata bloccata dallo stesso Nalli che ha smentito qualsiasi contatto con la produzione del reality.