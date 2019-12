Kikò Nalli: "Il mio corpo ha ceduto per la stanchezza, ma ora sto bene"

Kikò Nalli sta bene. A dirlo è lui stesso con una serie di stories pubblicate sul suo Instagram. Rassicura i suoi followers che dopo il ricovero in ospedale si erano preoccupati per il suo stato di salute.

Kikò rassicura i fan: "Era solo stanchezza"

"Volevo rassicurare tutte le persone a me vicine e lontane. Sto bene, il mio corpo ha avuto un momento di sbandamento, ero molto stanco". A causare il suo malore sarebbe stata la stanchezza accumulata. "Da quando sono uscito dalla casa del gf non mi sono più fermato tra serate ed il mio vero lavoro di hairstilist; il corpo un po' ha ceduto ma ora sto bene, gli accertamenti sono andati tutti bene".

I ringraziamenti

Kikò non ha perso occasione per ringraziare quanti lo hanno sostenuto precisando però: "Non faccio questo video per sentirmi figo. Non mi interessa che ne parlino i giornalisti. Ci sono cose più importanti di cui parlare, in ogni caso ringrazio i siti di gossip che mi hanno sostenuto, ma soprattutto la gente da cui ho ricevuto migliaia di messaggi di vicinanza. Questi messaggi però giriamoli verso le persone che ne hanno bisogno. Sto bene e sono più forte di prima".

Nessuna accenno ad Ambra Lombardo

Nel suo video Kikò non fa riferimento alla fidanzata Ambra Lombardo che in questi giorni è finita al centro delle polemiche per aver preferito trascorrere il tempo in Sicilia con la sua famiglia piuttosto che accanto a Kikò. Nemmeno da Ambra è arrivata alcuna dichiarazione a riguardo anche se i follower continuano a chiedere informazioni sulla coppia e sul perché non postino più foto insieme già da tempo.