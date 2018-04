“Facevo l’autostop sul raccordo, Valsecchi mi ha dato un passaggio”: cosi inizia la carriera di Kim Rossi Stuart

Kim Rossi Stuart è stato premiato con L’Ulivo d’Oro al Festival del Cinema Europeo di Lecce. A margine dell’evento che lo ha visto tra i protagonisti ha svelato alcuni dettagli della sua carriera, dalle origini ad oggi, ai taccuini di “IO Donna”. Ecco cosa ha detto l’attore romano che abbiamo visto impegnato in serie tv come “Romanzo Criminale”, “Vallanzasca” e “Maltese”.

“Un giorno alla fine degli anni Settanta ero sul raccordo anulare di Roma, facevo l’autostop mi diede un passaggio Valsecchi, allora aiuto regista, e mi domandò se volevo fare un provino per una serie tv. Ancora oggi non so perché ho intrapreso questa strada, non ero portato a fare l’attore, mi costava fatica, sudore, ed ero terrorizzato quando dovevo andare in scena o sul set. Forse sarei stato più portato per i lavori semplici, tipo il muratore. Nel fare il regista mi sento a mio agio, essendo un mestiere più organizzativo e meno istintivo”.