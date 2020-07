Lo sfogo di Kledi commuove la rete: "Io, bambino, in una stanza senza riscaldamento. Ma sono grato alla vita"

"Mai mi sarei aspettato tutto quello che è venuto dopo e che mi ha fatto diventare l'uomo che sono oggi", scrive così Kledi Kadiu, tra i più famosi ballerini in Italia, in un post in cui parla della determinazione con cui ha raggiunto i suoi traguardi professionali. E che parte da quando, bambino, si allenava a Tirana, con la brina alle finestre e nessun riscaldamento ad intiepidire la stanza.

Kledi da piccolo

Uno scatto in bianco e nero, in cui una classe di danza è pronta per l'allenamento. E una didascalia carica di commozione: "Qui ero un bambino pieno di voglia di fare, di studiare, di diventare - scrive Kledi - Da questa foto sono passati 35 anni. Fa impressione a pensarci ma ancora di più fa impressione scriverlo. Il mio obiettivo ? il diploma di danzatore all'Opera di Tirana. Ricordo le lezioni alle 8 del mattino (7 giorni su 7) e il mio maestro (Ilir Kerni) che pretendeva che alle 8 fossimo già riscaldati. Che si faceva allora? Vestiti da danza, alle 7 del mattino, una corsa di mezz'ora attorno al palazzo dell'Accademia. Spogliatoi e sala ballo senza riscaldamento. L'inverno a Tirana era freddissimo. Le vetrate avevano la brina e studiando ci usciva il fiato dalla bocca".

Kledi oggi, tra famiglia e carriera

Ma il freddo "mi ha temprato" sottolinea Kledi, che dopo qualche anno sarebbe volato alla volta dell'Italia, in cerca di successo. Nel 2001, infatti, è tra gli allievi ballerini di Amici di Maria De Filippi, trasmissione che gli regalerà la fama tanto agognata: diventerà poi danzatore professionista nello show e comincerà il suo lavoro nelle scuole di danza in giro per l'Italia.