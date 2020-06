L'ex tronista Anna Munafò, incinta, sfoggia il pancione al nono mese: "24 kg presi, ci siamo"

"Questione di giorni" e Anna Munafò sarà mamma. Lo scrive proprio l'ex tronista su Instagram, dove condivide uno scatto del suo pancione al nono mese. La cicogna porterà un maschietto, frutto dell'amore per il marito Beppe Saporita, sposato nel dicembre 2019. Si chiamerà Michael.

Anna Munafò incinta

Tra i volti più apprezzati di Uomini e Donne, per Anna si tratta del primo figlio, arrivato a 34 anni, e non sta più nella pelle. "Sono a quota 24 kg presi", ha confidato qualche giorno fa, mentre si immortalava alle prese con un bagno in piscina. "Il materassino stava per affondare è vero, ma io mi vedo sempre una silhouette, perché in fondo è tutta una questione di punti di vista! Dai che manca poco, mi auto incoraggio. Michael muoviti".

Che Anna e Giuseppe avessere come priorità la famiglia è cosa nota. "Abbiamo un sogno che ci accomuna ed é quello di creare una squadra di calcio: non con dei giocatori, ma con dei bimbi - ha raccontato subio dopo le nozze - Chissà se sarà possibile, ma nel frattempo speriamo di riuscirci! Lui viene da una famiglia numerosa, é il settimo di sette figli e a me l’idea di avere un po‘ di caos dentro casa non dispiace, anzi".

Chi è il marito di Anna Munafò

Con Giuseppe l'amore è arrivato dopo anni di conoscenza. I due provengono dallo stesso paese, Milazzo, in provincia di Messina. "Ci conosciamo da quando eravamo piccolini! Abitava anche vicino casa mia, ma non ci siamo mai frequentati o parlati: comitive diverse, e in più io ho vissuto fuori per più di dieci anni quindi non c’era stato proprio modo". Poi l'anno scorso è scattata la scintilla. "I miei amici hanno organizzato una serata insieme al suoi amici e, incontrandoci quella sera, abbiamo forse parlato par la prima volta". Dopo i primi contatti, i due sono partiti da “amici” per la Grecia dove è arrivato il primo bacio.

Le nozze saltate con l'ex fidanzato

E pensare che, solo pochi mesi prima, Anna si sarebbe dovuta sposare con un altro uomo. Seconda classificata nel 2005 a Miss Italia, a Uomini e donne la bella sicilizana scelse il corteggiatore Emanuele Trimarchi, ma la relazione non durò molto, tanto da farla tornare con l’ex fidanzato Matteo Milioti con cui si sarebbe dovuta sposare il 4 maggio del 2019. Le nozze saltarono e a sorpresa solo 7 mesi dopo la data del matrimonio mancato si sono celebrate le sue nozze col nuovo compagno. E adesso la coppia non vede l'ora di abbracciare il piccolo Michael.

In basso, Anna Munafò e il marito Giuseppe