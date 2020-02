La moglie di Piero Pelù rivela: "Mi ha sposata perché aveva strizza"

Gianna Fratta, 46 anni, direttrice d’orchestra, rivela come ha fatto capitolare Piero Pelù, rocker e scapolo d'oro della musica italiana, con cui si è sposata lo scorso settembre. «Veramente è lui che è corso dietro a me - racconta al settimanale Oggi, in edicola da domani - Ci siamo conosciuti nel 2016, grazie a un orchestrale, un musicista che era suo vicino di casa. Ma dopo cinque mesi l’ho lasciato perché era troppo immaturo…Poi è tornato sui suoi passi, l’ho fatto soffrire e gli ha preso la strizza… È stato lui a volere il matrimonio. Ha capito che potevo volare via, non voleva perdermi».

La moglie di Piero Pelù: "Vi racconto Piero in versione casalinga"

E su come sia il rocker Pelù a casa dice: «Dolcissimo. Anche a Sanremo non pensava alla gara, non si ricordava neanche la sua posizione nelle varie classifiche. Lui tifava Rancore, è generoso».

Chi è Gianna Fratta, la moglie di Piero Pelù

Il rocker dei Litfiba si è sposato nella sua Firenze, a Palazzo Vecchio, a settembre. Il cantante e la direttrice d’orchestra si sono detti sì davanti al sindaco Dario Nardella, che ha celebrato l’unione. La coppia è arrivata in piazza della Signoria a bordo di una Alfa Romeo d’epoca. “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci”, ha scritto il cantante 57enne su Instagram.

Pelù e Gianna stanno insieme da tre anni. Una storia la loro vissuta sempre lontano dai riflettori. Pelù ha tre figli, Greta e Linda avute dalla compagna Rossella, e Zoe, nata dalla relazione con l’ex fidanzata Antonella. Per lui però questo è il primo matrimonio. Sono lontani i tempi di quando Pelù cantava “L’anello no, no scordatelo”…