La Prova del Cuoco, Clerici piange ricordando Frizzi: "Non riesco a parlare"

"Non riesco a parlare da 2 giorni, potete capirmi". Antonella Clerici entra in studio commossa a "La Prova del Cuoco", il giorno dopo la scomparsa dell'amico e collega Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a seguito di una emorragia cerebrale. Lo show deve andare avanti, per parafrasare una colonna della musica italiana, ma il dolore è ancora forte.

"Qui c'è un silenzio surreale, tutti piangono"



Prima di iniziare la diretta, infatti, Antonella ha voluto riservare un omaggio a Frizzi. "La Dear era la nostra casa - ha spiegato - adesso sono passata nello studio de 'L'eredità', c'è un tavolino con dei fiori che la gente che lavora da tanti anni con noi ha lasciato con su scritto "Ciao Fabrizio". Quì c'è un silenzio surreale, dato dalle persone che gli hanno voluto bene quì. Piangono tutti qua, dall'uscirere al guardiano al direttore generale, non c'è differenza".

Poi un ricordo alla persona, prima che al personaggio. "Pensavamo al fatto che è un uomo che ha fatto tanto per gli altri. Non solo le cose pubbliche come il Telethon, come la donazione del midollo che aveva tenuto segreto per tanto tempo, ma anche tutte le cose di beneficenza che lui faceva e che nessuno sapeva. Abbiamo detto 'Ma perché un uomo straordinario deve lasciarci così?' poi abbiamo capito: la gente che c'è fuori adesso da Viale Mazzini e che ha guardato la tv ieri, ha capito che uomo era, e tutto l'amore che ha donato gli sta tornando indietro. Se lui potesse vederlo ne sarebbe felice".

"Era veramente un uomo straordinario"

"La differenza tra essere un personaggio famoso ed un personaggio amato: lui era un personaggio amato, una persona che volevamo bene tutti. Era veramente un uomo straordinario. Oggi mi costa tantissimo essere quì, ho pensato a lui che sarebbe stato quì malgrado tutto quello che aveva, allora andiamo avanti a fare il suo lavoro, che era quello che avrebbe voluto. Continuiamo per te, Fabrizio".

Variazioni di palinsesto

Molti, intanto, i programmi televisivi che stanno subendo una variazione di palinesto. Tra questi, ovviamente, proprio "L'Eredità", che ancora per oggi non andrà in onda per fare spazio ad un appuntamento speciale di "Techetechetè" dedicato al conduttore scomparso.