Benedetta Rossi, ladri in casa a Natale: lei pubblica il video registrato dalle telecamere

Natale da brivido per Benedetta Rossi. Questa notte un ladro è entrato nella sua casa di Altidona in provincia di Fermo (Marche) mentre lei si trovava a cena da parenti insieme al marito Marco. E' stata proprio la cuoca, noto volto televisivo di Real Time, a raccontare la disavventura sul suo profilo Instagram, dove conta quasi 2milioni di follower. Nessun furto importante per la donna, che è tornata appena qualche minuto dopo l'ingresso del malintenzionato perché allertata dall'allarme. L'unico danno è una finestra che sarebbe stata rotta con un piede di porco.

Ladri in casa di Benedetta Rossi, il racconto della foodblogger

"Siamo andate da zia Giulietta - ha spiegato Benedetta su Instagram - e abbiamo messo alcune Instagram Stories. Dopo 5 minuti è scattato l'allarme perché c'erano i ladri in casa. Le telecamere hanno registrato tutto. Cari ladri, potete spostare tutti i mobili che volete, ma a casa nostra non ci sono soldi né gioielli. Grazie per averci rovinato la serata. La cosa peggiore della serata è il senso di colpa vissuto da nonna e zia Giulietta".

Una volta allertati dall'allarme, Benedetta e Marco sono tornati di corsa a casa suonando ininterrottamente il clacson, in modo da mettere in fuga i malintenzionati. Una volta entrati nel loro appartamento, poi, hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza ed hanno deciso di pubblicare l'intero video sui social (è visionabile QUI, tra le Instagram Stories del profilo di Benedetta, ndr).

Ladri in casa di Benedetta Rossi: "Carabinieri già sanno di chi si tratta più o meno"

E il marito ha aggiunto: "Forse hanno deciso di entrare dopo aver visto la Stories, ma ovviamente la casa è allarmata ed è inutile che perdono tempo. Dalle immagini registrate i carabinieri già sanno di chi si tratta più o meno. Sono già andati a casa di nostri vicini che hanno qui la casa vacanze. A loro hanno rubato la tv, da noi hanno solo frugato".

Illeso anche il cane della coppia, Nuvola. "Pare che non è stata considerata, è come se l'uomo sapesse che lei non ci vede bene e quindi non si è accorta", ha concluso Marco.