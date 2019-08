Lady Gaga: "Il rimedio contro ansia e depressione? Sono italiana!"

Contro ansia e depressione? "Sono italiana! ". L'ironia social di Lady Gaga, il cui vero nome è l'italianissimo Stefani Germanotta, torna a colpire su Instagram. La cantante ha condiviso un'immagine, realizzata da un fan account, in cui ha scherzato sulle sue origini, ricordando l'amore che nutre per il Belpaese.

Nella foto le personificazioni di 'Ansia' e 'Depressione' le scrivono due messaggi sul cellulare. "E se non fossi brava abbastanza?" chiede la prima, "Tutti ti odiano" afferma la seconda. La 'risposta' dell'attrice di 'A star in born' alle due 'paure virtuali' è secca: "Sono italiana". Il post ha stupito molto i fan, specie quelli nostrani, che in basso hanno chiesto un'interpretazione alla cantante. Con il suo 'Sono italiana', Lady Gaga voleva dire che 'Ansia' e 'Depressione' non riescono a scalfirla, avendo ereditato i valori di forza e tenacia caratteristici dell'Italia.

Lady Gaga ha origini italiane

La popstar, vero nome Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha origini siciliane. Suo nonno emigrò da Naso, in provincia di Messina, nel 1908 e da allora la famiglia ha vissuto a New York, dove è nata Lady Gaga nell'86. Sin dai primi momenti della sua ascesa artistica, la cantante ha sempre tenuto a pubblicizzare la sua provenienza, tanto da diventare quasi un gioco tra i fan più affezionati.