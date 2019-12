Lamberto Sposini e Cesara Buonamici insieme: sorrisi e risate nella foto social

La foto pubblicata su Instagram da Lamberto Sposini è stata accolta da una valanga di like da parte dei follower, contenti di ritrovare l’amato giornalista insieme all’amica Cesara Bonamici in un momento di serenità quotidiana.

“Cesara e le risate” ha scritto il conduttore a margine dello scatto che dimostra la solidità del legame affettuoso con la collega, la stessa che lo scorso anno lo ricordò commossa a ‘Domenica Live’. "Nessuno di noi ti ha dimenticato. Ti abbiamo voluto e ti vogliamo sempre bene. Sei nei nostri cuori, non c'è stato mai nessuno come te", affermò in quell’occasione la giornalista riferendosi al fraterno amico, colpito da un ictus nel 2001. Da allora Lamberto Sposini non è più apparso in tv, ma grazie ai social riesce comunque a restare in contatto con i fan che mai lo hanno dimenticato e costantemente gli tributano il loro affetto quando, grazie a uno scatto, condivide la propria vita lontana dagli schermi televisivi.

Lamberto Sposini, le parole di affetto di Enrico Mentana

Era il 29 aprile 2011 quando Lamberto Sposini veniva colpito da un ictus, seguito da un'emorragia cerebrale, poco prima di andare in onda nella consueta puntata de ‘La vita in diretta’ su Rai Uno, dove avrebbe dovuto condurre lo speciale dedicato al matrimonio reale tra il principe William e Kate Middleton. Da allora il giornalista non ha più potuto tornare in tv, ma l’affetto dei colleghi è sempre rimasto immutato, come confermano gli attestati di stima e affetto che gli vengono rivolti. Ultimo in ordine di tempo quello di Enrico Mentana che a Verissimo ha ammesso come l'amicizia con Sposini e il suo stato di salute siano un pensiero costante: "È stato un alter ego per lungo tempo e ci vogliamo molto bene", ha detto il direttore del Tg di La7, a dimostrazione di una vicinanza che va ben oltre il mero aspetto professionale.