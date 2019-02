Lamberto Sposini compie 67 anni, da Barbara d'Urso a Simona Ventura: gli auguri degli amici

E' un giorno speciale oggi per Lamberto Sposini. Il giornalista compie 67 anni e festeggia con gli affetti più cari, fondamentali per lui, dal 2011 lontano dalla tv dopo essere stato colpito da un ictus. Da quel giorno la sua vita è cambiata radicalmente. Ora vive a Milano, vicino alla figlia e all'ex compagna, Sabina Donadio, che si occupa di lui. Non riesce a parlare molto ed è aiutato da un'assistente.

Nonostante la lontananza dal lavoro, però, Sposini non ha perso i colleghi e gli amici più stretti, che proprio nel giorno del suo compleanno gli stanno dimostrando un grande affetto.

Sono tanti i messaggi sui social. Tra i primi quello di Barbara d'Urso, che è andata a trovarlo e lo ha immortalato davanti alla torta, poi ecco sotto al suo post gli auguri di Simona Ventura, Marco Bocci, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, e ancora Paola Saluzzi, Lucio Presta e centinaia di follower che non smettono mai di incoraggiarlo. Qui vogliamo mandargli anche i nostri. Tanti auguri Lamberto.