"Il primo giorno come l’ultimo", l'emozionate dedica di Lamberto Sposini per la figlia maturanda

"Il primo giorno come l’ultimo. In bocca al lupo, piccola". E' commovente l'in bocca al lupo condiviso dal giornalista Lamberto Sposini per la figlia Matilde, che in queste ore si trova alle prese con l'esame di maturità come milioni di studenti italiani. Un esame diverso da quello tradizionale, vista l'emergenza coronavirus in corso, per questo papà Lamberto ha voluto far sentire tutto il suo sostegno con un post pubblicato su Instagram.

A corredo del messaggio, Lamberto mette una vecchia foto di quando Matilde, oggi 18enne, era ancora bambina. Lo scatto è stato immortalato in occasione del primo giorno di scuole elementari, come racconta il grembiule bianco indossato dalla bimba.

Il rapporto di Lamberto Sposini con la figlia

La foto - che ha collezionato quasi 5mila like - è solo l'ultimo tassello del racconto familiare d'affetto reciproco che lega Lamberto e la figlia. Il profilo del conduttore 68enne è una continua dichiarazione d'amore alla sua Matilde, secondogenita nata dalla relazione con la ex Sabrina Donadio. Dopo i problemi di salute avuti da Sposini negli ultimi anni, infatti, la ragazza gli è sempre stata vicina. Lamberto ha anche un'altra figlia di nome Francesca, che ha 45 anni, e avuta da ventenne, da una relazione giovanile.

Era il 29 aprile del 2011 quando Sposini fu colpito da un ictus, poco prima di iniziare a condurre lo speciale della trasmissione 'La vita in diretta' dedicato alle nozze tra il principe William e Kate Middleton, e sottoposto poi a un intervento. "Buongiorno, Signor Sposini, ci manca tanto la sua professionalità, quella di un uomo vero, con sentimenti vivi, e piedi per terra. Spero di rivederla presto", scrive un follower tra i commenti del post.