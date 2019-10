Elettra Lamborghini ha una sorella segreta? Il retroscena raccontato in tv

(Il racconto della signora Rosalba Colosimo a 'Live - Non è la d'Urso)

Si chiama Rosalba Colosimo la donna che nell’ultima puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ ha raccontato di aver avuto una relazione con Tonino Lamborghini, magnate dell’omonima casa automobilistica e padre della web star, cantante e giudice di The Voice of Italy Elettra, da cui avrebbe avuto una figlia, Flavia.

Ospite nello show serale di Barbara d’Urso, Rosalba Colosimo ha raccontato la sua versione in merito alla presunta relazione clandestina con l’imprenditore bolognese conosciuto quando lei aveva 17 anni. “Sono rimasta incinta nel 1987. Lui è stato la prima persona che ho informato, la prima cosa che mi ha detto è stata: ‘Non ti permettere di abortire’. Io ero felicissima, voleva dire che aveva accettato la cosa. Però, subito dopo mi ha detto: ‘Rimarrà il nostro segreto a vita’”.

Flavia, la figlia che sostiene di essere frutto di quella storia, è venuta a conoscenza dell’identità del vero padre solo un anno fa, quando ha letto un libro mai pubblicato scritto dalla madre che faceva riferimento proprio a questa storia. La ragazza si è recata da lui per conoscerlo, ma la sorpresa non sarebbe stata gradita dall’imprenditore.

Tonino Lamborghini ha una figlia segreta? Il racconto

“Mia figlia gli ha detto: ‘Io sono Flavia'. Lui ha risposto: ‘Che sorpresa'. È successo l'inverno scorso (…) Ha detto che io sono una cretina perché non mi dovevo permettere di dire una cosa del genere e turbare gli equilibri”, ha raccontato ancora la signora Rosalba: “Mia figlia, veramente con il cuore in mano, gli ha fatto capire che non vuole i soldi, ma solo sapere la verità. Se fosse stato per i soldi l'avrei fatto quando Flavia aveva 2 anni. Lei vuole il test del Dna, ma lui ha risposto che non può dare retta a tutte le donne con cui è stato e che gli vanno a chiedere una cosa del genere”.

La famiglia Lamborghini

Tonino Lamborghini è il figlio di Ferruccio, fondatore della celebre casa automobilistica. Dalla moglie Luisa Peterlongo ha avuto cinque figli: Elettra, ormai personaggio televisivo grazie alla partecipazione ai reality Riccanza e il Grande Fratello spagnolo, Ferruccio, Ginevra, le gemelle Lucrezia e Flaminia. Al momento nessuno della famiglia Lamborghini ha replicato al racconto reso dalla donna a ‘Live – Non è la d’Urso’.