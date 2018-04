Lapo Elkann: “La dislessia mi ha fatto sentire uno sfigato”

Al terzo Convegno nazionale ‘Sos Dislessia’ che si sta tenendo in queste ore a Torino alla presenza di medici, ricercatori, esperti, ha partecipato anche Lapo Elkann che ha reso la sua testimonianza rispetto al disturbo dell’apprendimento di cui ha sofferto in giovinezza.

L’occasione ha dato modo all’imprenditore di parlare dei problemi affrontati a scuola quando era un ragazzo, ma anche del progetto di creare una fondazione dedicata proprio a questa patologia.

“La dislessia ha segnato la mia infanzia e la mia adolescenza, periodi per me complessi, che non ricordo con grande soddisfazione, tanto che posso dire di essere ben più felice ora” - sono le parole del rampollo di casa Agnelli riportate da ladige.it- “Per questo credo occorra fare il possibile per aiutare chi ha disagi di questo tipo a superarli, spesso si tratta di persone con notevole grado di creatività e iperattività. Devono cambiare i parametri educativi”.

Nel corso dell’intervento cui hanno preso parte altri volti noti come il patron di Basicnet, Marco Boglione, l’attore Francesco Riva e il fumettista Emanuel Simeoni, Lapo Elkann ha spiegato quanto tale disturbo abbia influito sulla sua vita causandogli disagi relazionali: “Per via della mia dislessia sono stato percepito per quasi tutto il periodo scolastico come un ‘problema’. Sia dalla scuola, sia dalla famiglia. Una cosa che mi ha fatto sentire diverso e sfigato fino a non tanti anni fa. Una sorte che credo accomuni un po’ tutti i dislessici”.

Ma Elkann ha anche aggiunto che in questa situazione di difficoltà, è riuscito a trovare un lato positivo: “Per reagire ho creato un mio mondo pieno di sogni e fantasia” – ha confidato – “Sviluppando una creatività ribelle e sognante che poi sono riuscito a far diventare un mestiere”.