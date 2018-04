Lapo al volante: 30 mila euro di danni alla Ferrari (da fermo)

Giornata da dimenticare per Lapo Elkann. La compagnia della bella gallerista Gala Kalchbrenner ha forse distratto il rampollo di casa Agnelli che, scendendo dalla sua Ferrari appena parcheggiata, ha aperto la portiera senza guardare nello specchietto e centrato una Yaris che passava proprio in quel momento, distruggendola, come mostra Oggi.

Secondo un carrozziere specializzato in Ferrari contattato dal settimanale, il danno è ingente: "Sono 30 mila euro come ridere, perché solo il marchietto in ceramica col Cavallino costa 2 mila euro, e poi il colore special... 30 mica bastano".

La Ferrari di Agnelli junior è una fuoriserie personalizzata e ridipinta di "azzurro Lapo", un colore ideato per lui dalla tedesca Basf, che gli ha dedicato la tonalità. L'auto è personalizzata anche negli interni, e quando a gennaio era stata presentata si era parlato di design "distruptive". Più "travolgente" di così...