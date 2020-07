Lapo Elkann mette in vendita due delle sue auto: “Non voglio più piacere agli altri”

Basta dipendenze, basta con l’alcol, le droghe e il fumo: Lapo Elkann ha inaugurato da tempo un nuovo capitolo della sua vita che adesso lo vede impegnato in prima linea nel sociale, nell’aiuto concreto rivolto a chi è più bisognoso.

"Mi piacerebbe molto essere meno imprenditore e più benefattore, concentrare la mia creatività e la mia energia nell’esportare la solidarietà e la bellezza del nostro Paese nel mondo", ha raccontato in un'intervista al magazine Grazia l’imprenditore, presidente della Fondazione Laps che porta avanti attività e progetti tesi per la tutela dei minori e delle fasce più deboli della nostra società. Per il rampollo di casa Agnelli la decisione di dare priorità al benessere del prossimo è così importante da aver messo in secondo piano anche ciò che gli sta più a cuore come due delle sue supercar: “Ho messo in vendita due auto che mi stanno molto a cuore. Modelli unici il cui ricavato saranno destinati a Scelgo Giusto, un progetto di recupero di giovani con problemi di tossicodipendenza e rischio di caduta in substrati criminali, e a Connessione vitale, per contrastare le dipendenze digitali", ha spiegato.

Il passato turbolento di Lapo Elkann

Lapo Elkann ha spiegato come il suo attuale impegno nel sociale trovi nel suo passato turbolento una certa origine: “Io ho vissuto un’infanzia travagliata, ero dislessico, iperattivo, poco studioso, ho subìto abusi e ho avuto problemi di dipendenze. Non è un segreto, queste sono tutte problematiche che conosco da vicino. Quindi ho la consapevolezza che la nostra è una battaglia quotidiana fatta di grande forza di volontà”, ha confidato il manager: “Differentemente da quello che pensano in molti, le dipendenze spesso servono a sotterrare i problemi e non a evadere per divertirsi. Io non mi vergogno di parlare del mio passato, queste sono esperienze che fanno parte della mia realtà e, a questo punto della mia vita, non voglio essere quello che piace agli altri, ma una persona vera e onesta con se stessa e con gli altri, con le sue debolezze e insicurezze. Il mio impegno sarà sempre più destinato a chi soffre”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lapo Elkann innamorato

Nella vita di Lapo Elkann adesso c’è spazio anche per l’amore. Da qualche tempo, infatti, accanto a lui c’è Joana Lemos, 47enne ex campionessa di rally che pare proprio avergli rubato il cuore: “Sono grato a tutte a cui sono stato legato, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita. Ma ora è diverso: sono felice e innamorato”, ha confermato l’imprenditore al settimanale Chi che lo ha fotografato con la compagna.