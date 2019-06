Laura Chiatti: "Ero guarita dagli attacchi di panico, ora sono tornati"

Sempre molto schietta, Laura Chiatti non mette filtri neanche quando parla delle cose più delicate che riguardano la sua vita privata. L'ultimo anno non è stato semplice per lei e si è riaffacciato un problema che aveva superato tempo fa.

"L'anno scorso, sia Marco sia mia madre sono stati molto male - ha raccontato a Vanity Fair - Adesso è tutto risolto, ma qualcosa si è comunque rotto: l'utopia per cui le cose brutte non accadono mai a te. Crescere, forse, vuol dire questo: non avere più nessuno che ti possa giurare che andrà tutto bene". Due batoste che hanno inciso sul suo benessere: "Anni fa ho sofferto di attacchi di panico, ero guarita e adesso sono tornati. E' sbagliato pensare di potercela fare sempre senza farsi aiutare, un errore in cui noi donne cadiamo spesso. Lavoriamo, ci occupiamo della casa, della famiglia: un sovraccarico di responsabilità che può schiantarti fisicamente. I bambini danno tanto e tolgono tanto".

Sono proprio i suoi due figli, Enea e Pablo, a darle la forza: "Di fronte a loro, anche nei momenti più duri, ho sempre mantenuto il sorriso e tenuto a bada l'ansia che mi tiene compagnia ogni giorno". Miracoli dei bambini.