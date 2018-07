Laura Chiatti scatenata: balla senza freni e Bocci se la ride

Basta quel "la" e lei parte. In giardino, sul divano, sotto la doccia, Laura Chiatti non riesce proprio a controllarsi sulle note di "Felicità puttana", l'ultima hit dei Thegiornalisti, regalando performance divertenti (e anche molto sexy) rigorosamente riprese dal marito e pubblicato su Instagram per la gioia dei follower.

L'ultima lunedì mattina, quando l'attrice è scattata - borsello e caffé in mano - appena Marco Bocci ha abbassato il finestrino della macchina e sparato la canzone a tutto volume. Impossibile per lei salire prima di scatenarsi a dovere, davanti agli occhi sbalorditi di marito e figli.

Tommaso Paradiso & Co si mettessero l'anima in pace, il vero tormentone estivo è il balletto di Laura Chiatti.