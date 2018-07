Compleanno in famiglia per Laura Chiatti

Oggi Laura Chiatti compie 36 anni e ha tutto quello che ha sempre sognato: un marito che ama (e da urlo, ndr) e due figli che riempiono le sue giornate. Ed è con loro che l'attrice festeggia questo giorno così importante, ribadendo di non desiderare niente di meglio.

In vacanza con tutta la famiglia, l'attrice condivide una bellissima foto su Instagram: "Oggi é il mio compleanno... Vorrei solo dire grazie a tutta la mia famiglia ed alle persone che mi amano, perché in ogni istante bello o brutto, sono stati la mia forza... ❤️auguri a me!!!! 36".