Francesco Arca e Laura Chiatti, risate e abbracci tra ex (sotto la supervisione di Marco Bocci)

La dimostrazione esemplare di come una coppia possa scoppiare e poi trasformare l’antica passione in un’amicizia forte e sincera c’è, e corrisponde al binomio noto alle cronache rosa di Francesco Arca e Laura Chiatti.

I due attori, in passato legati da una storia sentimentale finita nel 2009, oggi sono felicemente legati ad altre persone (lui a Irene Capuano, lei a Marco Bocci), ma le rispettive serenità famigliari costruite in seguito alla fine della loro relazione non hanno mai ostacolato il prosieguo di un rapporto affettuoso ora documentato dalle pagine del settimanale Chi. Sorrisi, risate, sguardi di intesa e abbracci sono i gesti scambiati tra Laura Chiatti e Francesco Arca nel servizio dedicato loro dal giornale che mostra alcuni momenti della serata che i due ex fidanzati e ora grandi amici hanno trascorso insieme ai rispettivi partner.

Chiatti e Arca, le foto della serata insieme con Marco Bocci e Irene Capuano

In un contesto di assoluta amicizia Laura Chiatti e Francesco Arca hanno passato insieme una serata al luna park con i rispettivi partner Marco Bocci e Irene Capuano e i loro figli. Nessuna gelosia per il passato che vide insieme i due attori prima di conoscere gli attuali compagni e, d’altronde, la stessa Laura Chiatti ha più volte rimarcato sui social il bellissimo feeling che la lega all’ex fidanzato e alla sua compagna, madre dei piccoli Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018.

(Sotto, la foto del settimanale Chi)

La storia tra Laura Chiatti Francesco Arca

Francesco Arca e Laura Chiatti sono stati fidanzati fino al 2009, quando il loro rapporto naufragò poco dopo aver iniziato una convivenza a Perugia. Dopo una breve storia con Silvio Muccino e il cestista Davide Lamma, l’attrice umbra ha trovato il grande amore nel 2013 con Marco Bocci, sposato il 15 luglio dell’anno successivo. La coppia che non manca mai di esprimere via social il sentimento che la tiene unita come il primo giorno ha due figli, Enea (4 anni) e Pablo (3).

