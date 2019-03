Laura Chiatti, apprensione tra i fan: "Troppo magra". Lei chiarisce

Croce e delizia di ogni vip, i social permettono ad attrici ed attori di avere un rapporto diretto con i fan. Lo sa bene Laura Chiatti, che negli ultimi giorni si è ritrovata bersagliati dai messaggi dei follower, preoccupati nel vederla "troppo magra". Lei, però, rassicura tutti: "Magno come se non ci fosse un domani".

Laura Chiatti magra: "Ma è colpa della foto"

E' stata una foto, in particolare, a creare apprensione tra i suoi seguaci. Quella in cui Laura si inquadra allo specchio ed indossa vestiti così larghi da farla sembrare più magra del solito. A giocare a suo sfavore, poi, anche l'inquadratura un po' storta. “Cara Laura, sempre bellissima nella tua naturalezza. Però sei troppo dimagrita, non farci preoccupare”, le ha scritto qualcuno. E lei ha spiegato: “Ragazzi è la foto, perché io peso 54 chili e sono alta 1,67. Direi che sono più che normale”. E a qualcun altro che le ha fatto notare di essere troppo dimagrita negli ultimi tempi, lei risponde scherzandoci su: "Per correre dietro ai miei bambini (Pablo ed Enea, avuti dal collega Marco Bocci, ndr), perché magno come se non ci fosse un domani".