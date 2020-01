Laura Chiatti e Marco Bocci, la sorpresa ad Enea per il compleanno è tenerissima (VIDEO)

Marco Bocci e Laura Chiatti sono una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo. E ne hanno dato dimostrazione ancora una volta stanotte quando, allo scadere della mezzanotte, hanno organizzato una sorpresa indimenticabile per il figlio Enea, che proprio oggi compie cinque anni.

Chiatti e Bocci al compleanno di Enea

Il racconto della sorpresa è su Instagram. Mentre il bambino sta dormendo abbracciato al papà nel lettone, mamma Laura arriva a svegliarli con in mano una torta speciale: una ciambella con tanto di candeline. Il piccolo, entusiasta e sorridente, si alza ed soffia sulle candeline per poi dare un abbraccio stretto stretto ai genitori.

Non solo. Poco prima Laura ha condiviso un messaggio pieno d'amore per il figlio, sempre su Instagram: "Tra mezz’ora hai 5 anni amore mio... 5 anni d’innocenza, di purezza, di bellezza e di entusiasmo... Cinque anni in cui mi hai fatto sentire davvero la donna più fortuna della terra. Essere madre è un dono, ma essere tua madre è un miracolo... Ti auguro una vita in cui tu possa oltrepassare sempre il temporale sapendo che poi ci sarà l’arcobaleno. Ti amo perdutamente... auguri amore mio".

Che gli affetti fossero il centro di Chiatti e Bocci è cosa nota. Dopo un colpo di fulmine scoppiato cinque anni fa, i due si sposano nel luglio del 2014 nella basilica di San Pietro, a Perugia, città d'origine di entrambi. Di lì a poco sarebbe nato Enea. Poi, appena un anno dopo, il secondogenito Pablo.

