Lutto in famiglia per Laura Chiatti. L'attrice ha perso sua nonna, che saluta su Instagram con una bellissima e toccante foto in cui tiene in braccio, su una poltrona, il figlio Enea.

"Fai buon viaggio nonnina" scrive commossa e al post fanno eco centinaia di messaggi di condoglianze. E' grande l'affetto che ogni giorno i follower dimostrano a Laura Chiatti, attivissima sui social, e in un momento così doloroso non possono che esserle d'aiuto, oltre ovviamente al sostegno del marito Marco Bocci e ai loro figli, dai quali l'attrice non si separa mai.

In molti le ricordano la grande fortuna di esserci cresciuta insieme, ma soprattutto quella di averla resa bisnonna. Certamente una delle gioie più grandi per entrambe.