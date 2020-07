La 'bonas' Laura Cremaschi, il viso stravolto dall'acne: "Coi filtri ho coperto tutto, solo ora trovo coraggio"

Il "là" lo ha dato Aurora Ramazzotti, che qualche giorno fa ha pubblicato una foto in cui mostra per la prima volta il suo viso segnato dall'acne per lanciare un messaggio di body positive ("Ci vuole coraggio ormai per mostrarsi così"), ma adesso altre influencer e showgirl si accodano al suo esempio per 'togliere i filtri' e mostrare quanto la realtà dello spettacolo a volte celi insicurezze non raccontate.

Laura Cremaschi, il viso stravolto dall'acne

E' il caso di Laura Cremaschi, Bonas del programma Avanti un altro con 900mila follower all'attivo, che via social mostra per la prima volta i poblemi alla pelle avuti anni fa. "Queste foto risalgono a novembre 2015 - scrive - E’ molto difficile per me pubblicare queste foto, anche doloroso. Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa! Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco ogni volta! Oggi ho il coraggio e la forza di poterlo fare, magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema... con la cura giusta tutto sul risolve! Ovviamente non vi siete mai accorti di nulla perché con la giusta luce, i filtri e le modifiche tutto magicamente cambia! Però state attenti a giudicare, davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone".

Nicoletta Larini prende esempio

Poi è la volta di Nicoletta Larini, giovane designer conosciuta alla cronaca rosa per la sua love story con l'ex calciatore Stefano Bettarini: "Ho preso coraggio e ho deciso di pubblicarla... Grazie a Laura Creamschi e al suo post, tanti di voi, criticano e criticano senza mai pesare le parole... Se c’è trucco è perché magari c’è qualcosa sotto...".