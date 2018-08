Laura Freddi, prima estate da mamma: al mare con Ginevra

Fa la spola tra l'ombrellone e l'acqua Laura Freddi in questa sua prima estate da mamma. La showgirl è in vacanza a Sabaudia con il compagno Leonardo D'Amico e la figlia Ginevra, nata lo scorso 3 gennaio.

Una bambina arrivata quando la showgirl, 45 anni, non credeva fosse più possibile. Le coccole e le attenzioni di mamma e papà sono tutte per lei - come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Spy - che in acqua con la sua ciambella è al settimo cielo sotto gli occhi innamorati dei genitori.

Dopo la nascita di Ginevra, che ha rivoluzionato la loro vita, Laura Freddi e il compagno sono pronti per il grande passo. La data del matrimonio non è stata ancora fissata, ma la showgirl ha fatto sapere che sarà a breve, appena Ginevra sarà in grado di portare le fedi all'altare.