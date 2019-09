Laura Freddi sulla storia con Bonolis: "Ancora mi chiedono se sono sua moglie"

La puntata di ‘Vieni da me’ in onda giovedì 19 settembre su Rai Uno è stata carica di emozioni per Laura Freddi. Ospite di Caterina Balivo, la showgirl ha ripercorso le tappe più salienti della sua vita professionale, indissolubilmente legata al programma cult degli anni Novanta ‘Non è la Rai’ che diede il via alla popolarità sua e anche a quella di Ambra Angiolini, sentita dopo anni grazie alla sorpresa di una telefonata in diretta.

Ma oltre alla trasmissione diretta da Gianni Boncompagni, il nome di Laura Freddi è collegato anche a quello di Paolo Bonolis con cui in passato ebbe una relazione sentimentale lunga cinque anni e mezzo. Di lui e del bel ricordo che ancora conserva di quegli anni ha parlato durante il colloquio con la conduttrice, occasione per ribadire la reciprocità del loro affetto e gli ottimi rapporti che intercorrono anche con la moglie Sonia Bruganelli.

Laura Freddi parla di Paolo Bonolis: "E' stata una storia bella"

“Storia bella, vera, ci rispettiamo. Il pubblico si è affezionato molto alla nostra storia”, ha esordito Laura Freddi (oggi mamma di una bimba, Ginevra) introducendo l’argomento ‘Paolo Bonolis’: “Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono ‘ma tu sei la moglie di Bonolis?’”.

“Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi”, ha confidato ancora Laura: Io ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli”. Oggi sono felici entrambi accanto ad altre persone, lei al compagno Leonardo D’Amico, lui alla moglie Sonia Bruganelli con cui c’è un grande rispetto e affetto e nessuna ombra di gelosia.

Uno solo l’aspetto negativo da puntualizzare in quella relazione passata che si incentrava con le loro vite professionali: “Non mi faceva mai parlare, non era contento che facessi questo mestiere e lo posso capire”, il commento che ha troncato l’argomento.

(Qui il link dell’intervista a partire dal minuto 1:09:00)