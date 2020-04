Il commento è bollente, Laura Pausini non si tiene: "Arrapato da quarantena"

Laura Pausini senza filtri. La cantante - da sempre amata proprio in virtù della sua schiettezza -, ha risposto a tono ad un fan che ha commentato in modo un po' spinto la sua ultima foto su Instagram. "Laura, hai due belle tette", scrive l'uomo. E lei replica: "Arrapato da quarantena", facendo il verso a quel sentimento comune per cui l'isolamente domestico rende complessa la vita sessuale dei single (e non solo). Un botta e risposta che non è passato inosservato ai fan, tanto da fare presto il giro della rete.

Laura e Paola sui social

Ma, al netto dei fuorigramma, è proprio sui social che Laura in questi giorni sta mattendo in piedi veri e propri spazio di dialogo con i fan insieme a Paola Cortellesi. Un modo per intrattenere gli italiani costretti all'isolamento domestico. Pausini, infatti, che già ai tempi del programma tv "Laura & Paola" aveva aperto il profilo Twitter di Cortellesi, torna all'attacco e “costringe” l’amica, notoriamente poco avvezza al mondo dei social, ad un nuovo “avventuroso passo nel mondo della tecnologia”. È in questa occasione, voluta da entrambe per cercare di alleggerire questi pomeriggi vuoti e dolorosi, che nasce l’account @paolacortellesireal che attraverso post e dirette manterrà un filo diretto con i supporters.

