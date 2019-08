Laura Pausini sexy casalinga, eccola in minigonna a fare la spesa (FOTO)

Se la incontrassimo tra i banchi del supermercato, sarebbe difficile credere ai nostri occhi. E' proprio lei: Laura Pausini, in versione sexy casalinga, tutta intenta a fare la spesa. L'immagine, che sta facendo il giro della rete, è stata immortalta su Instagram dalla stessa cantante. Novantamila i like collezionati dal post in poche ore.

Com'è rock Laura Pausini al supermercato

"Una delle cose che mi piace più fare quando sono in vacanza - scrive Laura - è andare al supermercato e poi preparare qualcosa di speciale per i miei amici e la mia famiglia... e a voi piace?". Ed eccola infatti, bella e radiosa come sempre, con una minigonna paillettata, scarpe nere con zeppa ed occhiali da sole, mentre si mette a curiosare vicino al banco frigo. Una curiosità? L'artista non rinuncia ad un tocco rock: un giacchetto di pelle che tiene nella mano destra.

La vita privata di Laura Pausini

Finalmente un momento di relax per Laura, che in questi mesi è impegnata in giro per l'Italia con il tour 'Laura e Biagio' insieme a Biagio Antonacci. Una pausa per ricaricare le energie e dedicarsi alla famiglia, la figlia Paola, 6 anni, avuta dal marito, il chitarrista Paolo Carta, sposato nel 2005. "Questo mio bel mestiere è anche molto complicato, per me e per mia figlia - ha raccontato tempo fa, confessando la difficoltà di conciliare carriera e vita privata - So che tante persone per lavoro non possono essere presenti a questi eventi dei nostri figli. In questi casi potrete capire come mi sono sentita stamattina, piangendo tutte le lacrime... Vorrei ringraziare pubblicamente la mia mamma, perché mi aiuta tutte le volte che abbiamo bisogno. E avere la presenza di un genitore, anche in questo, caso è una benedizione".