Laura Torrisi infiamma i social: il décolleté è da urlo

E' stata forse la concorrente più bella di sempre del Grande Fratello e oggi, a quarant'anni, la sua bellezza fa invidia alle giovane colleghe. A darne l'esempio è l'ultima foto pubblicata su Instagram, in cui si immortala mentre indossa un abito bianco che lascia in bella vista il décolleté da urlo.

Laura, in versione estiva, sfoggia una abbronzatura perfetta messa pienamento in risalto dal candore del vestito. Ma sono le curve le vere protagoniste dello scatto, che accendono i fan. Oltre 30 mila i like collezionati dal post in mezz'ora, tra cui complimenti da parte di tante colleghe del mondo dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci.

Un'immagine sexy che fa il "paio" con quelle più soft solitamente condivise dalla bella Laura, in cui racconta il suo lavoro di attrice e la maternità vissuta con Martina, la figlia avuta dieci anni fa dal regista Leonardo Pieraccioni, con cui si è lasciata nel 2014 dopo sette anni d'amore. Al momento è single.