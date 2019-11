Leonardo Pieraccioni con la figlia Martina: lei e Laura Torrisi due gocce d'acqua

"Foto artistiche assai", così Leonardo Pieraccioni mostra per la prima volta su Instagram il volto di sua figlia Martina, nata nove anni fa dalla relazione con Laura Torrisi. Con la faccia su un tavolo di vetro, i due si immortalano accanto ed è impossibile non pensare all'attrice toscana.

La somiglianza tra mamma e figlia, infatti, è impressionante: capelli scuri, occhioni color nocciola e labbra che sembrano disegnate. Il regista non ha occhi che per lei e condivide spesso sui social le sue simpatiche marachelle che fanno divertire i follower. Se la bellezza è della mamma, l'ironia è tutta del papà.

Laura Torrisi, ad 'Amici Celebrities' l'abbraccio con la figlia Martina

A ottobre Martina si era già vista in tv, ad 'Amici Celebrities', per fare una sorpresa a Laura Torrisi. Ad accompagnarla era stato Pieraccioni, che con la sua ex compagna ha mantenuto un rapporto di grande stima e affetto. Il loro abbraccio ha commosso tutti.