Il primo (tragico) incontro di Leone con Babbo Natale: ecco il video diventato virale

Nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, l'anno scorso Leone era ancora troppo piccolo per poter incontrare Babbo Natale. Ma quest'anno è toccato anche a lui farci la conocenza. E il risultato non è stato dei migliori. Dopo, infatti, che Santa Claus ha bussato all'albergo di mamma Chiara Ferragni e papà Fedez, attualmente in vacanza sulle Dolomiti, il piccolino è andato ad aprirgli e, trovandosi di fronte un omone vestito di rosso, si è spaventato al punto da scoppiare a piangere. Il video della scenetta, immortalato dal rapper, ha raggiunto quota 2milioni di visualizzazioni in poche ore.

L'incontro di Leone con Babbo Natale

Nella clip vediamo Leone raggiungere la porta dopo aver sentito suonare il campanello. Il bimbo è tranquillo e sereno fino a quando non vede uno sconosciuto agghindato con enorme barba e abiti rossi. Impossibile per il piccolino trattenere le lacrime, tanto da andarsi a nascondere tra le gambe di mamma. "Il primo indimenticabile incontro con Babbo Natale", scrive Fedez a corredo della clip. "Povero amore mio spaventato", aggiunge Chiara tra i commenti.

Inutili i tentativi di mamma Chiara di far familiarizzare il bambino con Babbo Natale: lui continuerà a piangere per tutto il tempo della sua permanenza, anche quando l'uomo tirerà fuori dalla sacca tanti regali.

E' un Natale pieno d'amore quello di Chiara e Fedez. La coppia, sposata da un anno e tre mesi, è volata in un lussuosissimo resort sulle Dolomiti insieme alle rispettive famiglie per godersi le festività natalizie in totale relax. Oltre all'imprenditrice e al cantante, infatti, ci sono anche Marina Di Guardo e Marco, genitori di Chiara, e le sorelle Valentina e Francesca. Ed ancora Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, genitori di Fedez.