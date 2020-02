Diodato e Levante si rivedono da amici: i due ex insieme fanno ancora ‘rumore’

Diodato e Levante di nuovo insieme sì, ma da amici. Reduci entrambi dall’esperienza del Festival di Sanremo, i due ex fidanzati sono stati paparazzati dal settimanale Chi fuori da un locale milanese in cui hanno pranzato in compagnia dello speaker di Radio Deejay Federico Russo e del manager musicale Claudio Ongaro.

I sorrisi e l’aria distesa che si evince dalle foto pubblicate dimostra ciò che entrambi hanno sempre dichiarato, ovvero di essere rimasti in ottimi rapporti dopo la fine di una storia d’amore al centro del gossip durante la kermesse sanremese anche per via del testo vincitore che tanto ha fatto parlare.

Diodato e Levante, le foto dei due ex insieme a pranzo

E’ la prima volta che Diodato e Levante vengono fotografati insieme dopo la fine della loro storia d’amore che, secondo molti, ha ispirato il brano del cantante tarantino vincitore del Festival. “Beh sì… E’ anche per lei”, ha replicato lui alla domanda diretta di Mara Venier, mentre lei, che intanto ha raccontato di essere nuovamente innamorata e felicemente fidanzata, ha inserito nel suo nuovo album il brano ‘Antonio’ dedicato proprio al suo ex. Insomma, la loro storia d’amore sarà anche finita, ma continua a far parlare attraverso la loro musica che fa “rumore”…

(Nella foto del settimanale Chi: Diodato, Federico Russo speaker di Radio Deejay, il manager Claudio Ongaro, Levante)